خطوات التسجيل في توكلنا بدون أبشر .. وطريقة أستخدام التطبيق

خطوات التسجيل في توكلنا بدون أبشر ولا سيما أنه التطبيق معتمد من وزارة الصحة، ويجب تحميله لكل مواطن ومقيم وزائر في الأراضي الحجازية، وفقًا للقرارات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها ضرورة تحميل توكلنا للدخول إلى الأماكن العامة أو الجهات الحكومية أو الأسواق والمجمعات التجارية والمولات، حيث يعد شرطًا إلزاميًا لدخول تلك الأماكن، ويتم منع غير الملتزمين بتلك القرارات من الدخول إلى الأماكن العامة، وبحسب الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا، فإنه لا يلزم أن يمتلك المستخدم حساب في أبشر أو أي من المنصات والتطبيقات الحكومية الأخرى، ونوضح خلال السطور التالية خطوات التسجيل في توكلنا بدون أبشر وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

خطوات التسجيل في توكلنا بدون أبشر

يرغب العديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية التعرف على إمكانية التسجيل في تطبيق توكلنا دون وجود حساب في أبشر، حيث أنه ليس شرطًا للتسجيل، بحسب ما ورد من أبشر عبر حسابها على تويتر، وهو ما يتطلب تفعيل رقم الجوال، ثم القيام بعملية التسجيل، وذلك باتباع الخطوات التالية :

تحميل تطبيق توكلنا على الجوال الخاص بالمستخدم بالروابط التالية، بحسب نوع الموبايل :

فتح التطبيق من الشاشة الرئيسية .

النقر على تسجيل جديد .

اختيار مواطن أو مقيم .

أدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة .

كتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري للمواطن أو بالميلادي للمقيم .

قراءة الشروط والأحكام بدقة ثم الموافقة عليها.

تعيين كلمة المرور، بالشروط التالية : ألا تقل كلمة المرور عن 12 خانة . أن تتضمن كلمة المرور حرفًا إنجليزيًا كبيرًا على الأقل . أن تتضمن كلمة المرور حرفًا إنجليزيًا صغيرًا على الأقل . أن تتكون من أرقام وحروف كبيرة وصغيرة .

تأكيد كلمة المرور .

تفعيل محدد المواقع لتحديد محل السكن على الخريطة بدقة .

يجب تواجد المستخدم في محل سكنه خلال إنشاء الحساب .

حرص المستخدم على إدخال العنوان بشكل دقيق، فلن يتمكن من تعديل بيانات محل السكن إلا بعد مرور شهر كامل على التسجيل.

تعبئة بيانات الاستبيان الصحي بالإجابة على الأسئلة المطروحة بكل دقة .

أدخال بيانات التابعين والمكفولين الموجودين مع المستخدم في محل السكن.

لاستخدام التطبيق يتم الضغط على ابدأ .

تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا

بعد أن قام المستخدم بالتسجيل في توكلنا، يتسنى له الحصول على الخدمات الخاصة بالتطبيق، بتسجيل الدخول بالخطوات التالية :