60 ألف ريال منتج آهل بدون موافقة الكفيل وبلا فوائد بأقساط ميسرة لدى بنك التسليف

وفر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية لكافة العملاء السعوديين الحاصلين على قروض أجتماعية ومتطابق معهم الشروط والاحكام المطلوبة قرض منتج آهل وهو أفضل تمويل في المملكة بدون فوائد مالية حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي ويهدف على توفير كافة أحتياجات العملاء بأقل راتب شهري حيث لا يحتاج الإ 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الشخصي المناسب لكافة العملاء السعوديين المتقدمين لدى بنك التسليف والادخار السعودي المعروف حالياً باسم بنك التنمية الاجتماعية ويسمح بالحصول عليه عبر الإنترنت عن طريق رابط التقديم على قرض آهل المتاح فقط للمواطن السعودي بالمملكة من خلال بنك التنمية الاجتماعية التابع إلى ساما بالسعودية.

أهم الشروط المعلنة للحصول على منتج آهل في السعودية

الآن منتج آهل بالسعودية المقدم من بنك التنمية الاجتماعية يوفر أفضل تمويل بدون هامش ربح وبدون موافقة الكفيل الغارم لموظفي القطاع العام في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً لذلك قبل التقديم لابد من توفير جميع الشروط والاحكام اللازمة كما يلي بالتفصيل :

يحتاج بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2 ألف ريال للموافقة على طلب منتج آهل.

لابد من الإلتزام على دفع جميع أقساط قرض منتج آهل في السعودية وسداد أي أقساط شهرية مستحقة قبل التقديم.

توفير كفيل غارم قبل التقديم على قرض آهل في السعودية وهذا الشرط مطلوب من كافة المواطنين السعوديين ماعدا موظفي الحكومة.

العمر المرغوب فيه يبدأ من 21 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط والمتقاعد حتى 70 عام للموافقة على طلب تمويل منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية.

المميزات التمويلية لدى منتج آهل في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً