حقيقة فتح الطيران بين السعودية ومصر خلال مايو الجاري وتعليمات السعودية للقادمين إليها

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عمر شويل - جدة حقيقة فتح الطيران بين السعودية ومصر خلال مايو الجاري 2021 وتعليمات السعودية للقادمين إلى المملكة، أعلن مصدر مسئول من الداخلية السعودية عن رفع تعليق سفر المواطنين المصريين والسماح لهم بالدخول إلى الأراضي السعودية، حيث صدر قرار الداخلية لإستقبال المصريين وفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، نتناول اليوم حديث تفصيلي عن الموعد الدقيق لفتح الطيران بين السعودية ومصر وتعليمات أشارات إليها المملكة العربية السعودية تنويهاً للقادمين إليها.

حقيقة فتح الطيران بين السعودية ومصر 2021

أعلن مصدر مسئول لدى وزارة الداخلية بالمملكة عن فتح كافة المنافذ بين السعودية ومصر إبتداءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021، وقد أمرت إعتماد سريان رفع تعليق سفر المصريين إلى المملكة إبتداءاً من الوقت المذكور، وقد أشارت الداخلية إلى المسافرين إلى المملكة بضرورة توخي الحذر والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، هذا الخبر تم تصريحه منذ ساعات قليلة ولكن وضحت الداخلية عدم مصداقية الخبر على الإطلاق.

وقد نوهت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن عدم الوثوق بأخبار يتم تداولها من أي مصدر سوى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، فقد يتعرض المسافرين إلى الخسارة عند التوجه لحجز تذاكر في حين عدم بدأ الرحلات حتى الأن، ومن ناحية أُخرى وضحت المملكة العربية السعودية عدة تعليمات على المسافرين إلى المملكة أخذها في عين الإعتبار.

تعليمات الجوازات السعودية للقادمين

صرحت المديرية العامة للجوازات السعودية عن عدة تعليمات جديدة على القادمين إلى السعودية ضرورة الإلتزام بها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة أُسرهم وحفاظاً على كل مواطن سعودي، وتحديداً مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و حاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها ودعتهم إلى ضرورة إتخاذ إجراء هام جداً وهو تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم، كما أشارت إلى أن تسجيل اللقاحات إلكترونياً يسهل عملية الدخول ويُقلل فترة إنتظار القادمين إلى المملكة في منافذ الدخول.

وقد أعلنت سلطة الطيران المدني المصرية عن بدأ تطبيق شروط حديثة للسماح للمسافرين بالدخول إلى المملكة العربية السعودية حيث يتم تنفيذها إعتباراً من 20 مايو الجاري إعتماداً على سلطة الطيران الملكي بالمملكة، والتي ألزمت شركات الطيران ووكلاء السياحة بعدة شروط للسماح بدخول كل من السعوديين والدبلوماسيين والكوادر الطبية إلى المملكة.