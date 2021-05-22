التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للاسر المنتجة 1442

التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي حيث يُعدّ برنامج ريف من البرامج الحكومية التي تشغل بال العديد من المزارعين السعوديين الذين يرغبون في التسجيل في برنامج ريف لدعم الاسر المنتجة الكثير من الأسئلة منها كيفية التسجيل في برنامج ريف للحصول على الدعم المادي الذي يتناسب معهم حتى يساعدهم على سد كافة احتياجاتهم ويستهدف برنامج ريف إلى زيادة الإنتاج للمشاريع لدعم الأسر المنتجة والمزارعين، وبالتالي قد تكون ساهمت في زيادة الدخل القومي في المملكة السعودية، وبما أننا تعرفنا من قبل على شروط دعم ريف بات الآن بإمكانك معرفة طريقة التسجيل الصحيحة، يتبع…

طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

يطلق على برنامج ريف اسم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ويعتبر برنامج من إحدى برامج رؤية 2030، وقد أطلقت حكومة المملكة هذا البرنامج بهدف تحسين الإنتاج للأسر الريفية محدودة الدخل والمزارعين حتى يتم رفع مستواهم المعيشي وتحسين أسلوب حياتهم، وذلك طبقًا لـ شروط التسجيل في برنامج ريف التي شددت عليها، وللتسجيل تابع الآتي:

خطوات طريقة التسجيل في برنامج ريف للاسر المنتجة

هناك عدة خطوات يجب عليك اتباعها حتى تتمكن من التسجيل في برنامج ريف، وتلك الخطوات هي

الدخول إلى منصة برنامج موقع ريف الإلكترونية.

الضغط على (انشاء حساب جديد).

ثم الذهاب إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة حتى يتم التسجيل في برنامج ريف.

يتم إدخال كل البيانات المطلوبة مثل كتابة رقم الهوية.

ثم إضافة كلمة السر التي ترغب فيها.

قُم بـ إعادة إدخال كلمة السر مرة أخرى لتأكيد كلمة السر.

ثم يتم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك بواسطة التقويم المتاح.

قُم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.

ثم بعد ذلك سوف يتم إرسال رمز التحقق لك في رسالة SMS عبر الهاتف المحمول.

قُم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف.

ثم قُم بالنقر على التحقق بعد إدخال الرمز، واضغط على الأمر (تسجيل).

وبذلك تكون قد قمت بـ التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي بنجاح حتى تستطيع أن تحصل على الدعم الذي تحتاجه في سد كافة احتياجاتك ورفع مستواك المعيشي وتحسينه، وبالتالي تساعد في زيادة الدخل القومي في المملكة العربية السعودية.