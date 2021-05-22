“حبحب وادي الدواسر” العرض يرتفع والأسعار تنخفض 

دوت الخليج : تقرير: مبارك الدوسري

سجلت الحركة الشرائية لمحصول حبحب محافظة وادي الدواسر موسم هذا العام تسويقاً قوياً بدأ من منتصف الأسبوع الماضي ، بعد إقبال العديد من المسوقين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالشراء بكميات كبيرة وبالذات من مناطق الغربية والجنوبية والوسطى ، خاصة وقد سجل موسم هذا العام نجاحاً تمثل في جودة المُنتج ووفرته بكميات كبيرة .

وخلال جولة قمنا بها في سوق الجملة شرق المحافظة شاهدنا الكميات الكبيرة من مركبات بيع الحبحب ، كما أتضح لنا من خلال رواد السوق دخول أكثر من 400 مركبة يومياً بدء من ساعات الصباح الأولى حيث تعرض المنتج بالجملة والتجزئة، ويمكن للمشتري أن يبتاع منها حمولة مركبة واحدة أو أكثر .

وأوضح أحد المسوقين للحبحب في المحافظة ، أن حمولة المركبة في مطلع الأسبوع الماضي من الحبحب الحجم الكبير التي يصل معدل حمولتها 120 حبة بلغ سعرها 1500 ريال وهو أقل من سعر العام الماضي تقريباً في نفس التوقيت منتصف شهر مايو ، فيما وصل سعر المركبة التي حمولتها من الحجم المتوسط التي تبلغ من 160- 170 حبة إلى 1200 ريال، وينخفض السعر وفقًا لحجم العرض وحجم المُنتج ، مشيراً إلى انه في بداية عرض المحصول بداية شهر رمضان بلغت سعر الحمولة 3000 ريال للحجم الكبير.

وأفاد أحد بائعي التجزئة من محافظة بيشة أنه يشتري حمولة المركبة حالياً من الحبحب الحجم الكبير بــ الى 1400 1500 ريال ، بينما قال آخر من خميس مشيط إنه يشتري حمولة المركبة من الحجم المتوسط بــ 1300 ريال تقريبًا، والحجم الصغير مابين 600 – 500 ريال ، مبينًا أن لكل حجم زبائنه ، وأيده في ذلك أحد التجار القادمين من محافظة الطائف ، الذي أشار الى انه بدء بالشراء من وادي الدواسر منذ دخول العشر الأخيرة من رمضان ، وأن الأسعار تقل يومأ بعد يوم لكثرة العرض .

ووصف عدد من الزبائن الذين يشترون من سوق التجزئة أسعار البيع بالمعقولة جداً ، خاصة مع جودة المنتج ، ورأوا أن اختيار الثمرة الجيدة هذا العام لايحتاج إلى خبرة على اعتبار جميع مافي السوق تقريباً جيد من حيث الطعم واللون والصلاحية ، وتتراوح الأسعار مابين الـ10 ريالات والـ 20 ريالاً كحد أقصى.

وأرجع الفني الزراعي عبدالله بن مبارك آل غانم ، مؤشرات نجاح الموسم إلى الخبرة التي اكتسبها المزارعين ، مشيراً إلى أن من أهم تلك الخبرات بعد توفيق الله الزراعة في الأراضي الخصبة جيدة الصرف أو الأراضي الرملية الخصبة إذا ما اعتنى بالتسميد العضوي والكيماوي، وهو مايؤدي إلى قوة نمو النبات وجودة المحصول كما ونوعا وقلة انتشار الأمراض الفطرية .

وأثبتت الكثير من الدراسات الحديثة والأبحاث العلمية أن للحبحب فوائد جمّة لصحة الإنسان – بإذن الله – منها: إنه يقلل ترسّب حمض البوليك في الدم، وأن مادة “الليكوبين” الموجودة في الحبب تعد من أهم مضادات الأكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان.

ويحتوي كل 100 غرام من الحبحب الأحمر على 90% من الماء، و10 غرامات من السكر، ونصف غرام من البروتين، و 7 مليغرامات دهون ، و 9 مليغرامات كالسيوم، و 5 مليغرامات من فيتامين A، و 10 مليغرامات فيتامين C، و 30 مليغراما من الحديد ، و3 مليغرامات من الصوديوم ، و10 مليغرامات مغنيسيوم ، و 15 مليغرام فسفور ، و 15 مليغرام بوتاسيوم.

كما أن المائة غرام الموجودة في الحبحب تعطي الجسم 50 سعراً حرارياً ، بالإضافة إلى أن بذوره غنية بالبروتينات عالية الفائدة إذ تحتوي 30 مليغرامًا في الــ 10 غرامات من البذور على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والجيدة الفائدة غذائياً وخصوصاً المسمى أوميجا المساعد في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم .