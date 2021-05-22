نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو 2021 – 1442 المؤسسة العامة للتقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب المتقاعدين، يتحرى الكثير من المتقاعدين السعوديين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين مما تزيد أعمارهم عن 60 عام، موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر رمضان 1442 الموافق شهر مايو 2021، والتي عادة تصرف في يوم 25 من كل شهر ميلادي، وبدورنا نوضح لكم متى سيتم إيداع راتب التقاعد عن شهر مايو 2021، ومتى يوافق بالتاريخ الهجري خلال شهر شوال الحالي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

وكان يتوقع البعض صرف الرواتب للمتقاعدين الخاصة بشهر مايو قبل إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أنه سيتم إيداع المعاشات في وقتها المحدد مسبقاً خاصة أنها كانت بداية شهر مايو، وتقرر صرف المعاشات في موعدها الرسمي إلا في حالة صادف موعد الإيداع إجازة رسمية كالإجازة الأسبوعية، حينها تصرف المؤسسة العامة للتقاعد رواتب المتقاعدين إما قبل تاريخ 25 أو بعده بما يناسب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر رمضان ـ مايو 1442 – 2021

وكما هو معلوم ومعروف أن المؤسسة العامة للتقاعد كانت حددت مواعيد صرف رواتب المتقاعدين للعام 1442 الموافق 2021 ميلادياً مسبقاً، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر مايو في يوم الخامس والعشرون من الشهر الحالي، وتحديداً يوم الثلاثاء الموافق 13 شوال 1442.

كم باقي على راتب شهر رمضان 1442 مايو 2021

موعد إيداع رواتب المتقاعدين مايو 2021: يوم الثلاثاء 25 مايو 2021، الموافق 13 شوال 1442.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر شوال 1442 يونيو 2021

وحسب الجدول المحدد مسبقاً من المؤسسة العامة للتقاعد تصرف معاشات شهر شوال الموافق شهر يونيو ميلادياً يوم الأحد 17 ذو القعدة 1442 الموافق 27 يونيو 2021

وتمكن المؤسسة العامة للتقاعد كافة المستفيدين من خدماتها ومن بينهم المتقاعدين، معرفة كل ما يخص راتب التقاعد ومواعيد صرفه، وتسوية المستحقات المعاشية وغيرها من الخدمات عبر الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة التقاعد من خلال الضغط على الرابط: اضغط هنا.