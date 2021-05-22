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عمر شويل - جدة شروط وإجراءات السفر من مصر إلى السعودية، أعلنت مصر للطيران عن قيامها بتحديث هام للإجراءات المتبعة للسفر من مصر إلى السعودية، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن عودة سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج، والسماح بقدوم الأفراد إليها، حيث جاءت تلك التحديثات الخاصة بإجراءات السفر من مصر إلى السعودية بناءً على التعليمات الصادرة من السلطات المختصة في المملكة والتي تم البدء في تطبيقها اعتباراً من يوم 20 مايو 2021.

مصر للطيران تعلن شروط وإجراءات السفر بين مصر والسعودية

تضمنت التحديثات التي تم إدخالها على إجراءات السفر من مصر إلى المملكة العربية السعودية هذه الإجراءات والتي تتضمن ما يلي:-

1- عمل فحص PCR للأفراد من هم أكبر من سن 8 سنوات قبل السفر ب 72 ساعة فيما عدا المواطنين السعوديين.

2- خضوع المسافرين للجحر الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام وإجراء عدد 2 فحص PCR، الفحص الأول يكون عند الوصول إلى المملكة والفحص الثاني يكون بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسي.

3- يتم دفع قيمة الحجر المؤسسي قبل السفر من خلال مكاتب بيع مصر للطيران أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران على الرقم 1717 أو من خلال إصدار قسيمة EMD حيث يجب أن يتم تقديمها عند إنهاء اجراءات السفر.

الفئات المستثناة من هذه الإجراءات مع تقديم المستندات الدالة على ذلك:-

* المحصنين من المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية التي ترافقهم أما بالنسبة لغير المحصنين منهم يتم خضوعهم للحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر وذلك بداية من اليوم السادس مع تطبيق كافة التدابير الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

* من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعوائلهم على أن يتم تطبيق اجراءات الحجر الصحي في منازلهم بمعرفة وزارة الصحة.

* الممارسون الصحيون الذين يتبعون القطاع الحكومي يتم أعفاؤهم من الحجر المؤسسي، بينما يتم إخضاع عوائلهم لإجراءات الحجر الصحي وأيضاً الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص.

* الممارس الصحي الذي يتبع القطاع الحكومي يعفي وعوائلهم الذين تقل أعمارهم عن 18 عام من الحجر المؤسسي، ويكون الحجر الصحي لهم في منازلهم