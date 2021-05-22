شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين في السعودية

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشروط المطلوبة توافرها من أجل الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين، وذلك في حال إطلاق البنك لهذه المبادرة، وذلك من أجل العمل على مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة، ومساعدة الزوج من أجل تخفيف أعباء الزواج عن عاتقه، وإعانة رب الأسرة من أجل تلبية حاجة أسرته وتوفير كافة متطلباتهم، حيث أوضح البنك بأن قيمة المبلغ 50 ألف ريال سعودي من أجل مساعدة الشخص لحين حصوله على مصدر دخل أخر.

شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية

ويعد ذلك التمويل موجه إلى فئات محددة من المواطنين والذين يكونوا في حاجة له، لذلك اشترطت هذه المبادرة العديد من الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على القرض من البنك السعودي، وإليكم ذكر هذه الشروط.