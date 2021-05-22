نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين في السعودية في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشروط المطلوبة توافرها من أجل الحصول على تمويل بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين، وذلك في حال إطلاق البنك لهذه المبادرة، وذلك من أجل العمل على مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة، ومساعدة الزوج من أجل تخفيف أعباء الزواج عن عاتقه، وإعانة رب الأسرة من أجل تلبية حاجة أسرته وتوفير كافة متطلباتهم، حيث أوضح البنك بأن قيمة المبلغ 50 ألف ريال سعودي من أجل مساعدة الشخص لحين حصوله على مصدر دخل أخر.
شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية
ويعد ذلك التمويل موجه إلى فئات محددة من المواطنين والذين يكونوا في حاجة له، لذلك اشترطت هذه المبادرة العديد من الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على القرض من البنك السعودي، وإليكم ذكر هذه الشروط.
- يجب ألا يتجاوز سن الشخص المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
- ألا يتعدى المبلغ الخاص بالدخل الشهري بالشخص المعارض عن 12.5 ألف ريال.
- يعد الابن من أحد أفراد الأسرة، وذلك في حالة عدم تجاوزه سن الرابعة والعشرين من عمره، ولم يكن لديه وظيفه او متزوج .
- كما أنه يحق أيضا للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة، وذلك إذا كانت مطلقة أو أرملة ولديها أطفال تعولهم .
- يشترط أيضا أن تكون الزوجة تمتلك الجنسية السعودية او تمتلك أحد جنسيات الدول الخاصة بمجلس التعاون في الخليج العربي، ومن كانت تحمل جنسية لدولة أخرى فيجب أن تحصل على إذن بموافقة من الجهة المنشودة بذلك.
- يجب أيضا القيام بتقديم عقد الزواج الرسمي ، وذلك بشرط أن يكون مضى على تاريخ الزواج هذا أكثر من عامين من التاريخ الهجري.
- كما أنه يتم احتساب مدة الزواج من الوقت التي يتم فيه التقديم من أجل الحصول على القرض.
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