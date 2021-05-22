أنباء سارة حول استئناف صرف المساعدة المقطوعة وموعد إطلاق الدفعة القادمة للمواطنين

هناك عدد كبير من التساؤلات والاستفسارات التي تم توجيهها إلى القائمين على برنامج المساعدة المقطوعة، حول التعرف على الموعد المقرر لصرف الدفعة الجديدة من البرنامج، وذلك بعد استئناف صرف الدعم مرة أخرى بعد توقف دام شهور طويلة للغاية، كاد المستفيدين أن يفقدوا فيها الأمل من عودة صرفها مرة أخرى، وتسبب الأمر في زعزعة البلبلة وإثارة الشائعات داخل المملكة بشكل كبير للغاية، ومن الجدير بالذكر أن دفعة المساعدة المقطوعة تم صرفها يوم الاثنين الماضي لجميع المواطنين المستحقين الذين عملوا على تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني.

موعد صرف الدفعة القادمة من المساعدة المقطوعة

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف دفعة جديدة من برنامج مقطوعة التضامن الاجتماعي، ازدادت عمليات البحث بصورة كبيرة حول موعد صرف الدفعة الجديدة، خوفاً من توقفها عن الصرف للمواطنين، أو إعادة تعطلها لفترة طويلة مثل ما حدث قبل صرف الدفعة الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن برنامج المساعدة المقطوعة هو أحد برامج الدعم السعودية المقدمة بشكل سنوي إلى المواطنين من الفئات المستحقة، وتتراوح قيمته بين عشرة آلاف ريال وحتى ثلاثين ألف ريال بناءً على الدخل الشهري للمواطن المستحق.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكن الاستعلام عن كل ما يخص المساعدة المقطوعة من خلال الخطوات التالية: