التأهيل الشامل استعلام عن قبول الحالة برقم الهوية وشروط التأهيل الجديدة 1442

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عمر شويل - جدة التأهيل الشامل استعلام عن قبول الحالة 1442 وشروط التقديم الجديدة أحد أهم المواضيع التي تحظى باهتمام الآف المواطنين السعودين، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الفرصة أمام كافة المواطنين خدمة الاستعلام عن قبول الحالة برقم الهوية المقدم للاستفادة من خدمة الدعم المالي الذي تقدمها الوزارة لكافة المواطنين الذين يستحقون الإعانة المالية والغير قادرين على عيش حياة كريمة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشون فيها، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على الشروط اللازم توافرها في المواطن الراغب في تقديم طلب للحصول على الدعم وكيفية التسجيل إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب من مكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التأهيل الشامل الجديد

عادة ما تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير كافة الخدمات والسبل التي تؤدي بدورها في مساعدة المواطنين السعودين لتوفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة بهم في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون بها، لذلك قامت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية بتوفير خدمة التأهيل الشامل وغيرها من الخدمات المرتبطة بها مثل خدمة الاستعلام عن قبول الحالة إلكترونيًا بدون الحاجة لبذل أي جهد، وعلاوة على ذلك فقد قامت بصرف اعانة البحث عن عمل لمساعدة العاطلين عن عمل في الحصول على الوظيفة المناسبة التي تساعده في جلب الرزق وتلبية احتياجات أسرته الأساسية، ويأتي ذلك في إطار سعي حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد والتنمية البشرية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على حالات البطالة بالمملكة.

خدمة التأهيل عبارة عن دعم مالي يُقدم لكافة المواطنين السعوديين من محدودي الدخل والغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المواطنين في سبيل تحقيق المساواة بينهم وبين كافة المواطنين السعودين في عيش حياة كريمة.

التأهيل الشامل استعلام عن قبول الحالة برقم الهوية 1442

عادة ما يرغب الكثير من المواطنين المتقدمين بطلب لوزارة الموارد البشرية للحصول على دعم التأهيل الشامل المالي الاستعلام عن حالة الطلب برقم الهوية 1442، فما على المواطن سوى اتباع الخطوات التالية :

أولاً يقوم المواطن بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال تسجيل رقم المستفيد ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن.

بعد ذلك يقوم باختيار نوع الإعاقة وتحديد الحالات الخاصة بالإعاقة، سواء كان الشخص المتقدم من الأيتام أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل رمز التحقق الرئي الظاهر أمامه على الشاشة.

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على زر “عرض”.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات التي تم ذكرها سابقاً بشكل سليم سيتم ظهور رسالة توضح ما إذا كان تم قبول الطلب الخاص بالمواطن أم لا.

شروط التأهيل الشامل الجديدة 1442

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط من اللازم توافرها في المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على دعم التأهيل الشامل 1442، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

أن يكون المواطن المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المواطن المتقدم من المواطنين المقيمين إقامة كاملة في داخل المملكة العربية السعودية.

في حالة إقامة المتقدم بالطلب في أحدى الموافق التأهيلية أو الصحية بالمملكة العربية السعودية فلابد ألا تزيد مدة الإقامة عن ستة أشهر.

أن يقل عمر المواطن عن عامين وألا يزيد عن 45 عاماً.

في حالة زيادة عمر المتقدم عن 45 عاماً فلابد بتقديم ما يثبت أنه قد تعرض للإعاقة قبل أن يتم عامهُ الـ 45.

ضرورة اعتماد الوزارة إعاقة المواطن المتقدم بالطلب في حالة كونه من المواطنين المعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة.

شرط عدم استفادة المواطن المتقدم بالطلب من أي من الخدمات المالية الأخرى التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لراتب المواطن الأعزب المتقدم بالطلب عن 2500 ريال سعودي شهريًا، أما بالنسبة للمواطن المتزوج فلا يجب أن يتجاوز الأقصى لراتبه عن 3000 ريال سعودي شهريًا.

تقدم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة وبدون أي أخطاء في ملف التقديم، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتحديد بعض المستندات والأوراق اللازم توافرها لدى المواطنين المتقدمين بطلب للاستفادة من الدعم المادي الذي قدمه التأهيل الشامل، والتي تتمثل في :

أصل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن المتقدم بالطلب. إرفاق أربع صور شخصية حديثة خاصة بالمواطن. تقديم أوراق تحدد نوع الإعاقة وتاريخ حدوثها. ضرورة تقديم مستندات بها كافة التفاصيل حول راتب المتقدم الشهري في حالة إذا كان موظفاً في إحدى الجهات السعودية. الخضوع إلى الفحص الطبي الخاص بمركز التأهيل الشامل وتقديم التقرير الطبي ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة.

في حالة استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة فبإمكان المواطن الانتقال إلى الخطوة الأخرى وهي خطوة التسجيل في خدمة التأهيل للحصول على الدعم بسهولة ويسر.

خطوات التسجيل في التأهيل الشامل الجديد 1442

تسهيلاً على كافة المواطنين السعودين قامت وزارة الموارد البشرية بتقديم خدمة التقديم إلكترونيًا في خدمة التأهيل الشامل 1442 من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى بذل الجهد، فما على المواطن التقدم سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

يقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمواطن.

ثم يقوم بالضغط على زر “تسجيل”.

يقوم بعد ذلك باختيار أيقونة “خدمات وزارة الموارد البشرية” ومنها يقوم باختيار أيقونة “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

ثم يقوم بالضغط على زر “الإعانة المالية للمواطنين ذوي الإعاقة”.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن المتقدم، حيث يقوم المواطن بتسجيلها بشكل دقيق.

بعد ذلك يقوم بالموافقة على أن كافة البيانات الشخصية التي تم إدخالها سليمة تماماً.

ثم يقوم في النهاية بالضغط على زر “تقديم الطلب”.

سلم إعانات التاهيل الشامل الجديد 2021

تعمل وزارة الموارد والتنمية البشرية بكل ما تملك من قوة من أجل صرف المعونات الشهرية الخاصة بالمواطنين المستفيدين من دعم التأهيل الجديد من أصحاب الإعاقات الذهنية أو الجسدية وغيرها، وتسهيلاً على كلى كافة المواطنين الذين يبحثون بشكل دائم عن سلم إعانات التأهيل الشامل لكل فئة فسوف نتناول فيما يلي الرواتب المخصصة لكل فرد:

نوع الإعاقة المبلغ المستحق للمواطن (المرضى المصابون بقصر الأيدي المصابة بالضعف) 4000 ريال (مرضى الصرع والتوحد، مرضى التشوه الخلقي، مرضى شلل الأطفال ولين العظام والروماتويد، المرضى المصابون بأمراض رنوية وجلدية) 10000 ريال (مرضى الشلل الثلاثي والرباعي، المرضى المصابون بالإعاقة الطرفية) 14000 ريال (مرضى الإعاقة الذهنية، المرضى المصابون بالشلل الرباعي التام) 20000 ريال

خطوات تحديث التأهيل الشامل 1442

في بعض الأحيان يرغب الكثير من المواطنين المشتركين في خدمة التأهيل الشامل تحديث بياناتهم الشخصية وإدخال بيانات أخرى جديدة كالعنوان أو غيرها من بيانات التقرير الطبي الخاص به، حيث تحث وزارة الموارد البشرية الكثير من المواطنين المستفيدين من الدعم تحديث بياناتهم باستمرار وإرفاق التقرير الطبي الجديد للملف الخاص بهم عبر موقع الوزارة، وذلك لمعرفة الحالة الصحية للمواطن في حالة تعافي من المرض أو ساءت حالته فيتم حدوث تعديل في الراتب الخاص به هو أن يتم إيقافه أو الاستمرار في صرف الراتب بشكل سليم، وتسهيلاً على كافة المستفيدين فقد أصبح بإمكان أي مواطن تحديث بيانات التقرير الطبي الخاص به بسهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على المواطن الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة وهي (اسم المستخدم – كلمة المرور) ثم يقوم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. بعد الانتهاء من عملية التسجيل يقوم المواطن بالنقر على أيقونة “ الملف الشخصي ” الموجودة في أعلى الصفحة الظاهرة أمامه.

” الموجودة في أعلى الصفحة الظاهرة أمامه. ثم يقوم باختيار أيقونة “ تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والتاهيل الشامل “.

“. بعد ذلك يقوم بتحديث كافة البيانات التي يرغب في تحديثها وإدخال البيانات الجديدة بشكل سليم، ثم يقوم بمراجعتها والتأكد من دقتها.

ثم يقوم بالضغط على زر “تحديث”، سيتم مراجعة طلب التحديث وستظهر رسالة تفيد بقبول الطلب أم رفضة.

متى ينزل التأهيل الشامل 2021

نتيجة لأسئلة الكثير من المواطنين عن موعد نزول التأهيل الشامل كل شهر فقد أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الإلكتروني في تويتر عن موعد صرف رواتب التاهيل والتي تكون في اليوم السادس والعشرين من كل شهر ميلادي، وذلك مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في حالة تصادف يوم صرف الراتب مع أحد أيام العطلات والأجازات بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم صرف راتب التأهيل لشهر مارس في يوم الخميس 1442/08/13 ه | الموافق 2021/03/25 م، ونحن في انتظار الإعلان عن نزول راتب التأهيل لشهر إبريل لنخبركم به.

رقم التأهيل الجديد

قامت الوزارة توفير عدة طرق سهلة تمكن المواطنين من التواصل معها، حيث تتمثل هذه الطرق في النقاط التالية:

التواصل عبر الاتصال مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية عبر الرقم المجاني الموحد (19911).

كما يمكن التواصل معها عن طريق إرسال رسائل نصية إلى حسابها الخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيس بوك”.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة التي تخص خدمة التاهيل الشامل وكيفية الاستعلام عن قبول الحالة برقم الهوية، كما تعرفنا على شروط وطريقة التسجيل في الخدمة إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع وزارة الموارد، إلى جانب ذلك فقد تعرفنا على موعد نزول راتب التأهيل في حسابات المواطنين.