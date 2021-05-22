تمويل شخصي مرابحة الأسهم من المصرف السعودي للاستثمار

تمويل شخصي مرابحة الأسهم من التمويلات المقدمة من قبل المصرف السعودي للاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا التمويل من بين التمويلات المجازة من الهيئة الشرعية في البنك ومعتمدة لديها، كما يتوفر على العديد من المزايا والشروط والتي يجب التقيد بها، والمرفقة بـ حاسبة التمويل الشخصي والتي سيتم ذكرها في سياق هذا التقرير، من جهة ثانية يبلغ الحد الأقصى من هذا التمويل مليون ونصف المليون ريال سعودي، ومدة تصل إلى حوالي خمسة سنوات على الأكثر.

تمويل شخصي مرابحة الأسهم للمواطنين في المملكة

يتمتع التمويل الشخصي بالعديد من مزايا وهي:

أنه متوافق مع الشريعة وأحكامها

كما يتوفر على إعادة تمويل بعد تسديد نسبة معينة من هذا التمويل الشخصي

إمكانية توفر تمويل إضافي بعد حصول زيادة معينة في راتب العميل الشهري

إمكانيه الإعفاء من المديونية إن حصلت الوفاة أو حصل عجز -لا سمح الله- بحيث تسقط الأقساط تلقائيا

التمويل الشخصي بدون كفيل

تمويل يتمتع بموافقة فورية في حال إتمام الشروط.

شروط التمويل والمدة المتاحة وحجم المبلغ من أقل حد إلى أعلى حد

من شروط التمويل الشخصي الجديد أنه متاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشرة ربيعاً

الجديد أنه متاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشرة ربيعاً أن لا يكون المتقدم يزيد عن 60 عام مع انتهاء فتره التمويل

أن يكون موظفاً في إحدى المنشآت أو الجهات المعتمدة من البنك السعودي للاستثمار

يجب توفير حساب الراتب في البنك

مدة الخدمه يجب أن تكون في القطاع الحكومي على الأقل شهر واحد

مدة الخدمة في القطاع الخاص يجب أن تكون على الاقل ثلاثة أشهر

حجم مبلغ التمويل ما بين 50.000 ريال وحتى مليون ونصف المليون ريال سعودي

فترة التسديد بالأقساط يتراوح ما بين ستة أشهر و 60 شهرا.

رابط التسجيل في القرض الشخصي من البنك السعودي

يستطيع أي شخص يرغب في الحصول على هذا التمويل تسجيل الدخول في بوابة البنك السعودي وطلب التمويل إلكترونيا، بعد توفير الوثائق المطلوبة والتي من ضمنها يجب أن يتوفر خطاب تحويل الراتب وصورة عن بطاقة الهوية ونموذج فتح محفظة استثمارية شركة الاستثمار كابيتال.