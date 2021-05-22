نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب الضمان الإجتماعي ذو القعدة 1442 – يونيو 2021 والمستفيدين من البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الإجتماعي ذو القعدة 1442 , من الأمور التي يهتم بها كل المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، خاصًة بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد، فالجميع ينتظر الجميع صرف رواتبهم من أجل تعويض ما تم صرفه في الأيام السابقة، لهذا نجد أن موعد صرف راتب الضمان الإجتماعي يونيو 2021 – ذو القعدة 1442 هو الأعلى على محرك البحث، وفي خلال هذا المقال سنتعرف على موعد الصرف المحدد، وما هي قيمة المعاشات الأمنية التي سيتم صرفها حسب عدد أفراد الأسرة.

راتب الضمان الإجتماعي ذو القعدة 1442

لقد ازداد البحث كثيرًا عن موعد صرف راتب ذو القعدة 1442 في السعودية، ولهذا صرح مصدر مسئول أن الموعد المحدد لصرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص بشهر يونيو 2021 هو يوم الخميس 29 من شهر شوال 1442، الموافق 10 من شهر يونيو 2021.

كذلك تم الإعلان عن موعد صرف رواتب ذو الحجة 1442 للضمان الاجتماعي على أن يكون الأول من ذو الحجة 1442، الموافق في 11 من يوليو 2021

قيمة الرواتب في الضمان الاجتماعي الجديد

تم تحديد قيمة الراتب على حسب عدد أفراد الأسرة القائمة بالصرف، على أن يحصل الشخص الواحد فيها على ألف ريال سعودي، لذا يجب معرفة القيمة قبل الصرف:-

إذا كانت الأسرة مكونة من فردين يتم صرف 1.285 ريال.

إذا كانت الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد يتم فيها الحصول على معاش تقاعدي تصل قيمته 1.570 ريال.

إما إذا كانت العائلة مكونة من أربعة أفراد تحصل على راتب مضمون تقدر قيمته 1.855 ريال.

إذا كانت العائلة مكونة من 5 أفراد تحصل على راتب اجتماعي تصل قيمته 2.140 ريال.

إذا كانت الأسرة مكونة من 6 أفراد يتم صرف 2420 ريال.

ما هي الفئات المستفيدة من صرف راتب الضمان الاجتماعي

حددت الوزارة بعض من الفئات التي تستحق صرف راتب الضمان الاجتماعي والتي تتمثل في:-