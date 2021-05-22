نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توحيد الأقساط لدي بنك الرياض حتي 3 مليون ريال في المقال التالي

يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية بعض المنتجات الترويجية لعملاؤه من خلال موقع الإلكتروني لدعم تعاملاتهم البنكية والمصرفية ، ومن ضمن تلك العروض الترويجية عرض توحيد الأقساط لدي بنك الرياض حتي 3 مليون ريال ، ويتيح ذلك العرض توحيد التزامات عملاء البنك لدي البنوك والشركات التمويلية الأخري أي كانت تمويلات عقارية أو شخصية أو ائتمانية أو حتي تمويل إيجاري ويتم دمجهم في قسط واحد لدي بنك الرياض ، ويرمي البنك من خلال البرنامج إلي ضبط الإدارة المالية وتخفيف أعباء الالتزامات المالية الخاصة بالعميل ضمن مجموعة من الحلول الميسرة ، كما يتيح البنك نفس العرض لغير العملاء عن طريق تقديم طلب وفتح حساب لدي البنك للتعامل من خلاله والاستفادة من منتجات أخري مثل الاسترداد النقدي المضاعف علي بطاقات سيغناتشر كاش باك. مميزات فتح حساب لتوحيد الأقساط لدي بنك الرياض حتي 3 مليون ريال يمكن لغير العملاء لدي بنك الرياض القيام بخطوات بسيطة لفتح حساب جاري عبر الإنترنت للاستفادة من المزايا التالية بجوار برنامج توحيد الأقساط أيضاً : نظام بنكي محاسبي علي التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سرعة في تنفيذ التعاملات المصرفية والإجراءات المالية.

يقدم البنك لعملاؤه استشارات مالية ومصرفية مجانية لتخطيط مالي مستقبلي أفضل.

يتيح الحساب التعامل علي كافة أنواع العملات المحلية والأجنبية. شروط وضوابط برنامج توحيد الأقساط يضع بنك الرياض مجموعة من الضوابط والأحكام للتعامل علي منتجات التمويل الشخصية للأفراد وكذلك علي برنامج توحيد الأقساط كالآتي : يشترط تحويل راتب العميل علي بنك الرياض.

يتيح البنك إمكانية السداد لعدد التزامات حتي ثلاث التزامات لدي جهات أخري غير بنك الرياض.

يتيح البنك التمويل الشخصي بدفعات سداد حتي ستون شهراً.

يحدد الحد الأدنى لصافي راتب العميل من البنك حسب قطاع عمله.

لا تزيد قيمة التمويل عن الـ 3 ملايين ريال سعودي.

يجب أن يحصل العميل علي قيمة مادية بـ 5 ألاف ريال صافي بعد سداد الالتزامات.

المنتج متاح للعملاء السعوديين فقط. كيفية تقديم طلب توحيد الالتزامات عن طريق صفحة البنك علي الإنترنت يقوم العميل بمليء النموذج وتقديمه بالبيانات التالية : رقم الهوية الوطنية.

جنسية مقدم الطلب.

الاسم الأول للعميل.

اسم عائلة مقدم الطلب.

اختيار تقويم المعاملات ( هجري / ميلادي ).

تاريخ ميلاد مقدم الطلب.

رقم الجوال الخاص بالعميل.

البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

قيمة الراتب الشهري للعميل.

قيمة الالتزامات الشهرية بالريال.

نوع راتب العميل ( محول أو غير محول ).

المدينة التابع لها.

المنطقة التابع لها.

قطاع عمل مقدم الطلب.

مدة التمويل المرغوبة بالشهور.

إدخال رمز التأكيد والإرسال. ويمكن لغير العملاء التعرف علي طريقة وخطوات فتح حساب جاري لدي بنك الرياض في دقيقتين. الوسوم عمر شويل - جدة توحيد الأقساط لدي بنك الرياض ويهدف إلي ضبط الإدارة المالية وتخفيف أعباء الالتزامات المالية للعميل error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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