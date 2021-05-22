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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط و طريقة التقديم على إعانة البحث عن العمل 1442 في المقال التالي
رابط وطريقة التقديم على إعانة البحث عن العمل 1442 يبحث العديد من المواطنين عن رابط التقديم في اعانة البحث عن العمل التي تقدمها الحكومة السعودية دعم مادي للباحثين أو العاطلين عن العمل، وذلك لمدة عام كامل أو 15 شهر حتى يتمكن المواطن من إيجاد فرصة عمل مناسبة له، كما يتم تدريب المواطن خلال هذه الفترة لتتكون لديه القدرة والمهارة اللازمة لمواكبة سوق العمل، والارتقاء بالمهارات التي تساعده على ذلك، وفيما يلي سنعرض لكم رابط وطريقة التقديم على إعانة البحث عن العمل.
رابط وطريقة التقديم على إعانة البحث عن العمل
التقديم على إعانة البحث عن العمل هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للباحثين عن العمل، وذلك بصرف معونة مالية لمدة 15 شهر تبدأ بعد التقديم على الإعانة، وقد أوضحت وزارة التنمية والموارد البشرية كيفية التقديم على الإعانة، والتي تتضمن:
- الدخول إلى منصة طاقات الإلكترونية، والضغط على أيقونة البحث عن العمل.
- قم بإدخال البيانات الخاصة بالمتقدم ( اسم المستخدم، كلمة المرور، رقم الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني).
- التأكد من صحة البيانات، والضغط على تأكيد ثم تسجيل.
شروط الحصول على إعانة البحث عن العمل
هناك عدة شروط يجب أن تتوفر لدى الباحث عن العمل حتى يتمكن من الحصول على إعانة البحث عن العمل، والتي تتضمن:
- أن يكون المتقدم حامل للجنسبة السعودية، ومقيم بالفعل داخل الأراضي السعودية.
- أن يمتلك القدرة الكاملة للعمل، ويبحث عن العمل بجدية، وتقوم اللائحة بتحديد هذه المعايير.
- أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلى 40 عام.
- ألا يكون المتقدم من الموظفين في إحدى القطاعات الخاصة أو العامة.
- ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تعويض أو معاش من الضمان الإجتماعي.
- ألا يكون لدى المتقدم أي نشاط تجاري أو مصدر ربح آخر.
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