موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي بالسعودية لشهر ذو القعدة معاش وزارة الموارد البشرية

لقد أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عن اقتراب صرف معاش شهر يونيو 2021\ذو القعدة 1442 واقتراب موعد صرف الأجور المدفوعة للمستحقين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة وموعد صرف معاشات شهر يونيو 2021 بالمملكة العربية السعودية من خلال موقع ثقفني .

موعد صرف معاشات يونيو 2021

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية منذ فترة علي الموقع الإلكتروني الخاص بها عن موعد رسمي لطرح معاش الضمان الاجتماعي في شهر يونيو ، ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 24 من شهر يونيو رسميا ، الثاني من شهر ذي القعدة 1442 ، وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنشر بيان رسمي من خلال الموقع الرسمي الخاص الذي يذكر فيه طريقة صرف المعاش بشهر يونيو القادم وإيداع الأموال بالنسبة لمستحقيها

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

في بداية شهر يونيو والأيام الأولي من ذي القعدة 1442 ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد جميع التفاصيل الخاصة بصرف المعاشات والمستحقين للضمان الاجتماعي حيث سيتم وضع الأموال في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الوزارة وسيتم صرف المعاش في يوم 23 من شهر يونيو 2021

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي 1442

يتم ذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية الذي وضعته حكومة المملكة العربية السعودية ولتحديث البيانات من خلال الخطوات التالية