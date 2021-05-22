نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري من مصرفية ميم التمويلية رابط وشروط التمويل الجديد في المقال التالي

تمويل عقاري من مصرفية ميم ، تلبي منصة ميم احتياجات عملائها عن طريق تقديم التمويل العقاري لشراء وحدة سكنية جاهزة عبر صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان، ويمكن تقديم الطلب الحصول على تمويل عن طريق الموقع الرسمي للمنصة، ويمكن الاطلاع على الشروط الخاصة بأي تمويل مقدم من قبل ميم، كما يمكن أن تقدم على التمويل عن بعد دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان، وفيما يلي تفاصيل تمويل ميم العقاري الجديد والذي يناسب العديد من فئات المجتمع السعودي. تمويل عقاري من مصرفية ميم وما هي مزايا التمويل الرئيسية عملية تقديم طلب سريعة وسهلة ولا تحتاج إلى الكثير من الخطوات

سداد مرن وقد تم وضعه من أجل أن يلائم احتياجات العميل بمختلف فئاته

برنامج تمويلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تمويل قائم على أساس المرابحة

رسوم إدارية 1% أو 5.000 ريال سعودي

مبلغ تمويلي قد يصل إلى أكثر 4 مليون ريال سعودي

سيتم تأمين الأخطار التي يمكن أن تقع على الملكية، ولكن يجب أن تكون الأسباب قاهرة. طريقة التقديم على القرض العقاري من بوابة ميم للتمويل قم بالدخول إلى منصة ميم واطلب التمويل إما عبر التقديم عن بعد أو عبر الاتصال بخدمة العملاء

واطلب التمويل إما عبر التقديم عن بعد أو عبر الاتصال بخدمة العملاء الآن اختر التمويل المناسب لك وهو التمويل العقاري

سيم تقديم الطلب عن طريق الضغط على تقديم الطلب الآن

ستظهر لك بعض المعلومات الواجب ملئها بالمعلومات في الفراغات المناسبة

بعد وضع المعلومات يجب القيام بالضغط على تقديم، تنويه أن هذا التمويل مقدم فقط لأصحاب الجنسية السعودية ويلزم أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 65 سنة. رابط حاسبة التمويل العقاري من ميم يجب أولا الدخول إلى حاسبة التمويل العقاري

بعدها كتابة قيمة العقار

ثم كتابة الراتب الشهري للعميل

وبعدها كتابة السداد بعدد الأشهر

ومن ثم أخيرا نضغط على أيقونة احتساب الموجودة في اسفل الصفحة

تجدر الإشارة إلى أن ميم التمويلية تقدم العديد من المنتجات التمويلية منها التمويل الشخصي والعقاري بالإضافة إلى حاسبة لكل أنواع المنتجات التمويلية، فضلا عن توفير مجموعة من البطاقات الائتمانية. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل عقاري من مصرفية ميم التمويلية رابط وشروط التمويل الجديد - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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