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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد تصديق وزارة الخارجية السعودية وطريقة حجز موعد إلكترونيا في المقال التالي
طريقة حجز موعد تصديق الخارجية السعودية ،حيث اعلنت وزارة الخارجية السعودية عن تقديم الخدمات التي تهم المواطنين ومن ابرزها خدمة تصديق الوثائق حيث تتطلب هذة الخدمه حجز موعد الكترونيا مثبقا لاتمام هذا التصديق ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل عن كيفية حجز موعد تصديق الخارجية السعودية
تصديق الوثائق بالخارجية السعودية
تعتبر خدمة تصديق الوثائق سريعة الكترونيا اتاحتها وزارة الخارجية السعودية حيث تتيح الفرصة لانتظام للحصول علي تصديق الوزارة وتهدف إلي إعطاء الوثائق والأوراق والصلاحية القانونية للاستخدام خارج حدود الدولة، تشتمل هذه الوثائق علي تصديق الأوراق التعليمية وعقود الزواج والوثائق التجارية والخطابات الهامة والأحوال الشخصية ورقم الهوية الشخصية .
طريقة تصديق الوثائق وزارة الخارجية السعودية
يتم التصديق إلكترونيا عن طريق الخطوات التالية :
- يجب تسجيل الدخول إلي الرابط الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية .
- ثم يجب اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية .
- ثم يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة وهي : تحديد جنسية المتقدم ، الإسم الرباعي للمتقدم ، رقم الهوية الشخصية للمتقدم ، رقم الهاتف الخاص بالمتقدم ، يجب إضافة رمز الدولة والمنطقة ، يجب كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم .
- يجب تحديد نوع الوثيقة التي يرغب بحجز موعد لها
- يجب إدخال رمز التحقق صحيح
- ثم يجب الضغط علي إرسال
- ثم ستصل رسالة علي الهاتف برقم التحقق وقبول الطلب المقدم للوزارة إلكترونيا.
كيفية حجز موعد تصديق الخارجية السعودية
يتم حجز موعد بوزارة الخارجية السعودية من خلال خطوات يجب أتمامها كافة وتعليمات خاصة وهي كالتالي :
- يجب الدخول مباشرة علي الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية
- ثم يجب اختيار خدمات إلكترونية
- ثم يجب إدخال رقم الطلب حجز موعد بوزارة الخارجية السعودية
- ثم يجب إدخال رقم السجل الخاص بالطلب المقدم
- ثم يجب إدخال رمز الصورة المقدمة
- ثم يجب الضغط علي الاستعلام
- ثم سيظهر موعد الحجز والاستعلام عن تفاصيله.
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