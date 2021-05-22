خطوات التسجيل في منصة أحسان للأرامل والمطلقات منصة إحسان تعمل على دعم وتنظيم الأنشطة الخيرية في المملكة، كما تهدف المنصة إلي تعزيز القطاع الغير العامل في المملكة، وحالات الطلاق ذات الدخل المنخفض والأرامل ودعم المرضى، تقدم منصة إحسان العديد من الخدمات الخيرية للمواطنين والمواطنين وتستهدف العديد من الفئات المحتاجة للمساعدة الخيرية، وكيف تتيح منصة إحسان التبرعات للمحتاجين، وهي من بين المجموعات التي تسعى لمنصة إحسان لتقديم المطلقات، بما أن منصة إحسان تقوم على جمع التبرعات ومساعدة المحتاجين من خلال موقعها الرسمي، فإن الخدمات المتاحة لهم تخضع للرقابة الحكومية الكاملة، كما يمكن التعرف علي خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1442 وشروطها.

خطوات التسجيل في منصة أحسان للأرامل والمطلقات بالمملكة

يتم التقديم على منصة إحسان بخصوص الأرامل والمطلقات لتحديد أهم المحاور التي توفرها المنصة في مجال التبرع والاستفادة منها بشكل يساهم في التكافل الاجتماعي لفترة طويلة، وتوضح المنصة أن هناك طريقة للتسجيل والاستفادة من هذه المنصة دون تمييز بين الأسر المحتاجة والعائلات التي تستفيد بشكل مباشر من خدمات هذه المنصة،وتكون الخطوات ما يلي:

أن تقوم المستفيدة بإدخال رابط منصة إحسان المساعدة. قومي بالنقر فوق تسجيل أعلى الصفحة الرئيسية للمنصة. سيتم توجيهك إلى صفحة التسجيل الخاصة بالمنصة. قومي بالضغط فوق أيقونة إنشاء حساب. عليكي بإدخال جميع البيانات المطلوبة كاسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول. سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول مع إدخال رمز التحقق مع المعلومات. اضغطي على حساب جديد سيتم إنشاء الحساب الخاص بك على المنصة، ثم اتبع التعليمات للتسجيل كإعانة للمطلقات والأرامل.

أهم المجالات التي المدعومة من منصة إحسان الخيرية

تقوم هذه المنصة بدعم الكثير من المجالات وتساعد المحتاجين فيها، حيث يستطيع اي متبرع عبر هذه المنصة من المساهمة في الكثير من المجالات ومنها على سبيل الذكر:

مجال الصحة مجال التعليم المجال الاقتصادي مجال البيئة مجال الإغاثة مجال التكنولوجيا العديد من المجالات الأخرى الخيرية.

مميزات منصة إحسان الخيرية

تتميز منصة إحسان الخيرية إنها تعمل على أساس الصدق والشفافية، مما يمنح المتبرعين الثقة لوضع أموالهم والتبرع على المنصة. تتيح المنصة للمتبرعين التبرع في أي وقت وفي أي مكان وأصبح التبرع سهل جدا. توفر المنصة القدرة على التبرع من خلال بطاقات الائتمان والفيزا وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى لتسهيل التبرع لمن يرغبون في القيام بأعمال خيرية. تهتم منصة إحسان باستخدام أعلى معايير الأمان الفنية للحفاظ على خصوصية وأمن معلومات المتبرع سواء كانت معلومات شخصية أو معلومات مصرفية.

والجدير بالذكر أن منصة إحسان تقدم فرص تبرع متنوّعة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل المملكة وخارجها وفق ما يرِدها من مشاريع وفرص عبر شركائها من الجهات الرَّسمية.