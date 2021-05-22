نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز خدمات وزارة الخارجية السعودية حجز موعد تصديق وزارة الخارجية السعودية في المقال التالي
لقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن طريقة حجز موعد إلكترونيا لتصديق الوثائق والأوراق الخاصة بخدمة المواطنين ولكن يجب حجز الموعد إلكترونيا وتحديد نوع الخدمة المطلوبة التي يرغب المواطنين فيها ومن خلال هذا المقال وموقع ثقفني سنوفيكم بطريقة وشروط حجز موعد إلكترونيا من وزارة الخارجية السعودية .
شروط تصديق وثائق وزارة الخارجية السعودية
لكي يتم تصديق الوثائق بوزارة الخارجية السعودية وضعت الوزارة شروط وتتمثل الشروط في :
- يجب تصديق الوثائق بختم وتوقيع معتمد للوزارة أو فروعها في الخارج
- يجب علي صاحب الوثائق أحضارها بصورة شخصية أو من يحمل تفويضا منة
- يجب أبراز جواز السفر-الإقامة -الهوية
- يجب ألا يخالف محتوي الوثيقة الأحكام الشرعية أو قوانين المملكة
- يجب أن يكون التصديق علي اصل المستندات أو صور ولكن يجب كتابة (صورة طبق الأصل)
- أصول الوثائق المترجمة تكون من الجهات الحكومية خارج المملكة وداخلها
- يجب إن تحتوى المستندات المترجمة علي ختم وتوقيع معتمد وان تكون الترجمة صحيحة وطبق الأصل
- التصديق يكون علي المستند الأصلي وترجمته مثل (عقد الزواج والمستندات من المحاكم الأجنبية )من الجهات المعتمدة للسفارة
- في حالة عدم صحة الأختام والتوقيع يتم إبطال ألوثائق وإبلاغ الجهات المختصة لمتابعة المتسبب في ذلك
- في حالة الكشط أو إضافة أي بيانات غير واردة يتم أبطال التصديق عليها
شروط حجز موعد إلكترونيا
يتم حجز موعد إلكترونيا من خلال عدة شروط وضوابط وهي كالاتي:
- يجب تقديم طلب التصديق من خلال الرابط الإلكتروني لوزارة الخارجية للحصول علي رقم الطلب
- يجب تحديد اليوم والوقت المناسبين للمتقدم بالطلب
- يجب سداد رسوم خدمة التصديق خلال ثلاث ساعات من حجز الموعد
- يتم التسديد إلكترونيا من خلال نظام سداد المدفوعات وموقع انحاز
- يجب مراجعة ديوان الوزارة ويجب الحضور إلي مكتب التصديق قبل الموعد بخمس دقائق
- تبلغ رسوم التصديق 30 ريال سعودي
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