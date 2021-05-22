التسجيل في نفاذ للاستفادة من الملف الوطني الموحد الإلكتروني عن طريق absher.sa

التسجيل في نفاذ من أساسيات الحصول على رقم هوية رقمية التي عملت عليها المنصة الوطنية الموحدة، فمنذ أنطلاق مبادرة وزارة الداخلية لحصول المواطنين والمقيمين على هوية رقمية لمواكبة التطور التكنولوجي لتحقيق أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 والربط بين المؤسسات الحكومية ببعضها عن طريق منصة رقمية موحدة، والتي تمكن الزائر لتلك المنصة الموحدة الاستفادة من مجموعة من الخدمات بعد أن يتم التسجيل في المنصة الهوية الرقمية والتي سبق وقمنا بشرح طريقة التسجيل في نفاذ واليوم سوف نقوم بتقديم شرح وافي عن هذه المنصة وكيفية التسجيل فيها.

طريقة الدخول لمنصة الهوية الرقمية الموحدة

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة الهوية الرقمية.

سجل الدخول عن طريق أستخدام خدمة SSO أو عن طريق أبشر.

ثم بعد ذلك أختيار الخدمة المقصودة.

طريقة التسجيل في نفاذ

الدخول على موقع المنصة الإلكتروني.

اختيار التسجيل في نفاذ باستخدام كلمة المرور ورسالة.

نقوم بإدخال أسم المستخدم وكلمة المرور المسجل في ابشر.

نقوم بإدخال رمز التحقق المرئي بالصورة البارزة.

ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول لإرسال رسالة نصية على الهاتف المسجل لدى أبشر به كود التحقق.

نقوم بكتابة رقم التحقق الموجود بالرسالة النصية والضغط على التالي لتبدأ عملية التحقق من السياسات.

بعد ذلك يمكنك الدخول إلى النظام والحصول على هويتك الرقمية.

فائدة الحصول على هوية رقمية

تعتبر الهوية الرقمية مثلها مثل الهوية الوطنية التي ترتبط بشخص الفرد والتي تمثله في جميع تعاملاته الإلكترونية، كما تهدف مبادرة نفاذ الموحد على إيجاد حلول شاملة لجعل الحصول على الهوية الرقمية أكثر أمناً بعد أن تسبب تدني المصداقية والثقة في الهويات الرقمية بسبب أحتمالية أختراقها أو تعرضها للسرقة، كما تعمل الحكومة على أعتماد الهوية الرقمية في العديد من الخدمات التي تقدمها مثل: تحديث بطاقات الهوية الوطنية إلكترونياً عبر الأنترنت أو التصديق على المعاملات الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكتروني، كما تعمل النفاذ الوطني الموحد على التوثق من المستخدمين وتسجيلهم ذاتياً والتسجيل والربط الألي مع مقدمي الخدمات مع مراعاة مستوي التوثق عن طريق الخدمة الذاتية لإدارة معايير التحقق منه.

ومن الأهداف التي يسعى إليها الملف الوطني الموحد عبر التسجيل في نفاذ هي عبر طريق نظام وطني موحد خاضع لإشراف وزارة الداخلية والتي تتمتع بثقة كبيرة من القطاع الخاص والإدارات الحكومية في إدارة الهوية الرقمية، كمل تعمل وزارة الداخلية بإصدار هوية إثبات إلكترونية للأفراد والمنشآت داخل منظومة الهوية الرقمية الموحدة.

وفي حال الرغبة بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية للوصول للبيانات لا بد من التسجيل في المنصة كما يستطيع المستخدم إضافة الخدمات المفضلة إلى ملفه الشخصي حيث يقوم المستخدم بتسجيل الدخول ومن قائمة الخدمات المفضلة يختار مفضلاتي ثم يقوم بإدخالها، ولتقديم الشكاوى أو الحصول على المزيد من المعلومات يمكن الاتصال برقم النفاذ الوطني الموحد 8001245556.