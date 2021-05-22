ماين كرافت التعليمية بالسعودية اولي خطواط اعداد مبرمج محترف

ماين كرافت التعليمية بالسعودية، ماين كرافت التعليمية بالسعودية هو ما يبحث عنه الكثير من الطلبة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث يرغبون في الإطلاع على تبرمج العملية التعليمية، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية،عن حدوث تعاون مشترك بين كل من شركة مايكروسوفت ومنصة مدرستي، وقاموا بإنشاء لعبة ماين كرافت التعليمية.

ماين كرافت التعليمية بالسعودية

مدرستي تبرمج Madrasati codes، قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع، بغرض تعليم الطالب ما يطلق عليه لغة البرمجة عن طريق استخدام البلوكس البرمجية، الغرض من ذلك مسايرة التحول الرقمي داخل المملكة العربية السعودية طبقاً لرؤية المملكة لعام 2030 م والتي ترغب في اكتشاف المواهب المختلفة من قبل المعلمون والمعلمات والطلبة، بهدف صناعة حاضنة رقمية متعددة الموارد.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية

حتى تستطيع تثبيت لعبة ماين كرافت يجب تسجيل الدخول إليها، ثم الذهاب إلى الصفحة بغرض الحصول على نسخة من لعبة ماين كرافت ووضعها على الحاسوب، ثم تثبيتها حتى يستطيع الطالب ممارسة لعبة ماين كرافت، كما يمكن الدخول على لعبة ماين كرافت عن طريق الأون لاين من خلال اختيار الدرس الذي يرغب الطالب في إنهاء المهمة الخاصة بساعة البرمجة، ثم تسجيل الدخول من خلال بيانات منصة مدرستي، عقب النجاح في تسجيل الدخول وبدء المهمة يبدأ الطالب في التدرج بين مراحل مسابقة مدرستي المختلفة.