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عمر شويل - جدة التقويم الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية 1443 يرغب الطلاب وأولياء الأمور معرفة موعد عودة الدراسة من جديد داخل المملكة، حتى يتمكنوا من الاستعداد للعام الدراسي الجديد، فتقوم وزارة التربية والتعليم بالمملكة بتحديد التقويم الدراسي الجديد لكل الفصول الدراسية، فتوزع الأسابيع الدراسية على فصلين الأول والثاني الدراسي، وتحديد مواعيد الامتحانات للفصلين الأول والثاني، والإجازات أيضا بين الفصلين الدراسين، ومواعيد الإجازات الرسمية بالمملكة، مثل اليوم الوطني وإجازة عيد الفطر وعيد الأضحى، وتوقيت بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول سيكون في يوم خمسة عشر جمادي أول 1443، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي بتاريخ ست وعشرون جمادي أول، ومن خلال موقع ثقفني وهذا التقرير سنوضح كل ما يتعلق بالتقويم الدراسي الجديد بالمملكة.

التقويم الدراسي الجديد بالمملكة العربية السعودية 1443

كشفت وزارة التعليم السعودية عن تفاصيل العام الجديد 1443، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل الموافق واحد وعشرون من شهر المحرم لعام 1443، وحدد التقويم الدراسي عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول والثاني والبالغ عددهم ستة عشر أسبوعا لكل فصل دراسي، وجاء التقويم الدراسي علي النحو التالي بالتاريخ الميلادي والهجري:

بداية دوام عودة المعلمين للعام الدراسي: 21/01/1443 – 29/08/2021. تاريخ إجازة اليوم الوطني: 16/02/1443 – 23/09/2021. تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول: 15/05/1443 – 19/12/2021. بدء إجازة منتصف العام: 26/05/1443 – 30/12/2021. بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني: 13/06/1443 – 16/01/2022. تاريخ بداية إجازة عيد الفطر: 20/09/1443 – 21/04/2022. موعد بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: 07/10/1443 – 08/05/2022. بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني: 21/10/1443 – 22/05/2022. موعد بداء إجازة نهاية العام: 03/11/1443 – 02/06/2022.

مواعيد الدوام المدرسي خلال عام 1443

لم تعلن الوزارة حتي الآن نظام التعليم في العام الدراسي المقبل، ما إذا كان سيتم حضور الطلاب إلي المدارس أم أنه سيستمر نظام التعليم عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني، من خلال تلقي الدروس والمناهج بشكل إلكتروني عبر منصة مدرستي، أسوة بالعامين الماضيين بعد تفشي جائحة كورونا المستجد في العالم وفي المملكة، وممكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الموقع أإلكتروني ومعرفة خطة الدراسة للعام الجديد، وخطة الدراسة والإجازات:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم بالمملكة الإلكتروني. ثم الانتقال إلى تبويب التعليم. وبعد ذلك التعليم العام ثم التقويم الدراسي. تحديد العام الدراسي الجديد 1443. ستظهر صفحة بها كل المعلومات التي يود الطالب أو ولى أمره معرفتها.

أهمية جدول التقويم الدراسي في المملكة

يسهل على المعلمين والطلاب من الوصول لكافة البيانات المطلوبة. الاستفادة التي يحققها التقويم الدراسي للطالب وولى الأمر. تقسيم الوقت لكافة الحصص الدراسية، مع حرص عدم وجود مداخلة في المواعيد. توزيع المعلومات والبيانات بشكل متساوي. عرض الإجازات ومواعيد الامتحانات فيسهل على الطالب تنظيم الوقت والاستعداد للامتحانات. عرض المعلومات المتنوعة والمختلفة المجالات ومراعاة كافة الظروف الاجتماعية للطلاب.

موعد رجوع الإداريين لبدأ العام الدراسي الجديد 1443

تم تقديم موعد رجوع الإداريين للمدارس وبداية الفصل الدراسي الأول للعام 1443، ليبدأ الدوام يوم الأحد الموافق واحد وعشرون محرم 1443 هجري، والموافق تسع وعشرون أغسطس 2021 ، لبداية الدراسة لجميع الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.