السفارة في نيقوسيا: يجب على المواطنين الراغبين في السفر إلى قبرص التأكد من هذا الأمر

بلادي – الرياض :
أوضحت سفارة المملكة في نيقوسيا، أنه على المواطنين الراغبين السفر إلى قبرص، التأكد من الأنظمة والتعليمات لشركات الطيران الناقلة.
وأشارت السفارة إلى أنه ينبغي التأكد من كون الرحلة تشمل محطة وقوف ترانزيت، وتتطلب تحليل “PCR” من عدمه.
يذكر أن إجراءات السفر إلى قبرص بالنسبة للمواطنين، لا يشترط فيها الخضوع لأي متطلبات تتعلق بفيروس كورونا المستجد.
وتقتصر الإجراءات في حالة الرحلات المباشرة على أخذ تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة “الشنقن”، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود للطائرة من موقع “فايت باس” لأخذ الموافقة.
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