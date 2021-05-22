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إغلاق مطعم بحفر الباطن عقب الاشتباه بتسمم 4 أشخاص

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بلادي – الرياض :

أعلنت الفرق الرقابية ببلدية غرب حفر الباطن، إغلاق أحد ‏المطاعم احترازياً عقب إصابة 4 أشخاص بحالات اشتباه تسمم ‏غذائي.‏

وأتلفت خلال جولاتها الميدانية مساء أمس (الجمعة) 25 كيلو‏جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع ‏استبعاد 3 عمال لانتهاء فترة سريان شهاداتهم الصحية. ‏

وأصدرت السلطات الرقابية ببلدية شرق حفر الباطن قرارًا ‏بإتلاف 15 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر، أثناء جولاتها ‏الميدانية على عدد من المنشآت التجارية التابعة للصحة العامة.‏

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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