إغلاق مطعم بحفر الباطن عقب الاشتباه بتسمم 4 أشخاص

بلادي – الرياض :

أعلنت الفرق الرقابية ببلدية غرب حفر الباطن، إغلاق أحد ‏المطاعم احترازياً عقب إصابة 4 أشخاص بحالات اشتباه تسمم ‏غذائي.‏

وأتلفت خلال جولاتها الميدانية مساء أمس (الجمعة) 25 كيلو‏جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع ‏استبعاد 3 عمال لانتهاء فترة سريان شهاداتهم الصحية. ‏

وأصدرت السلطات الرقابية ببلدية شرق حفر الباطن قرارًا ‏بإتلاف 15 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر، أثناء جولاتها ‏الميدانية على عدد من المنشآت التجارية التابعة للصحة العامة.‏