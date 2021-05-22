بلادي – الرياض :
أعلنت الفرق الرقابية ببلدية غرب حفر الباطن، إغلاق أحد المطاعم احترازياً عقب إصابة 4 أشخاص بحالات اشتباه تسمم غذائي.
وأتلفت خلال جولاتها الميدانية مساء أمس (الجمعة) 25 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع استبعاد 3 عمال لانتهاء فترة سريان شهاداتهم الصحية.
وأصدرت السلطات الرقابية ببلدية شرق حفر الباطن قرارًا بإتلاف 15 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر، أثناء جولاتها الميدانية على عدد من المنشآت التجارية التابعة للصحة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق مطعم بحفر الباطن عقب الاشتباه بتسمم 4 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.