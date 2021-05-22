مصر تتسلم الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني محلياً

بلادي – الرياض :
استقبلت مصر الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح “سينوفاك” الصيني، بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير لقاحات فيروس “كورونا”.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، أن تصنيع لقاحات فيروس “كورونا” في مصر خطوة تاريخية، لتصبح مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه سوف يتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي.
وأكدت البدء الفوري لتصنيع لقاحات “سينوفاك” في مصانع “فاكسيرا” على أن يتم ضخ مليوني جرعة من اللقاح في مراكز اللقاحات على مستوى محافظات مصر خلال شهرين، مشيرة إلى أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن عملية تصنيع اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة، بدايةً من إجراء اختبارات لتحليل المواد الخام في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ثم مرحلة التعبئة، ثم مرحلة دراسات الجودة، مشيرة إلى أنه من المقرر التعاقد مع عدد من الشركات العالمية المعنية بتصنيع المواد الخام للقاحات، حرصاً على تنوع مصادر الإنتاج.
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