قطر تُحدّث شروط دخول الخليجيين إلى أراضيها‏

بلادي – الرياض :
استحدثت وزارة الصحة القطرية عددًا من الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والخاصة بدخول مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها.
وأوجبت الوزارة على المسافرين الخليجيين إجراء فحص (PCR) للكشف عن (كوفيد-19)، وإحضار شهادة تثبت خلوه من الفيروس قبل (72) ساعة من الوصول، وذلك من مركز صحي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في البلد الذي يقدم منه المسافر.
وبيّنت أن إجراء فحص PCR في مطار حمد الدولي ومنفذ أبو سمرة عند الوصول سيكون نظير رسوم إضافية بقيمة 300 ريال قطري، داعية إلى تفعيل تطبيق “احتراز” على الهواتف الشخصية باستخدام رقم جوال قطري عند الوصول إلى منافذ الدولة.
وأعفت الذين تلقوا التطعيم في بلدانهم باستخدام اللقاحات الموافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة في قطر من الحجر الصحي، شريطة استكمال 14 يوماً من تلقي الجرعة الثانية، وتقديم بطاقة أو شهادة تطعيم رسمية تثبت ذلك عند الوصول إلى قطر.
وأكدت الوزارة ضرورة خضوع الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم في حالة مصاحبتهم لوالديهم المستوفين لمعايير التطعيم، لإجراءات الحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوع.
وأوضحت أن الذين أصيبوا سابقًا بكوفيد-19 وتلقوا بعد ذلك جرعة واحدة من اللقاح يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي بعد مرور أسبوعين من تلقي التطعيم، مع مراعاة وجوب تقديم شهادة التطعيم المطلوبة وإجراء فحص PCR قبل الوصول بـ72 ساعة على أن تكون نتيجة الفحص سلبية.
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