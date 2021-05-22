قطر تُحدّث شروط دخول الخليجيين إلى أراضيها‏

بلادي – الرياض :

استحدثت وزارة الصحة القطرية عددًا من ‏الإجراءات ‏الاحترازية ‏لمجابهة فيروس كورونا والخاصة بدخول ‏مواطني ‏ومقيمي دول ‏مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها.‏

وأوجبت الوزارة على المسافرين ‏الخليجيين ‏إجراء ‏فحص ‎(PCR)‎‏ للكشف عن (كوفيد-19)‏،‏‎ ‎وإحضار ‏شهادة ‏تثبت خلوه من الفيروس قبل (72) ساعة من ‏الوصول، ‏وذلك من مركز صحي معتمد من قبل وزارة ‏الصحة ‏المحلية ‏في البلد الذي يقدم منه المسافر‎.‎

وبيّنت أن إجراء فحص‎ PCR ‎في مطار حمد الدولي ‏ومنفذ ‏أبو ‏سمرة عند الوصول سيكون نظير رسوم إضافية بقيمة ‏‏300 ‏ريال ‏قطري، داعية إلى تفعيل تطبيق “احتراز” على ‏الهواتف ‏الشخصية ‏باستخدام رقم جوال قطري عند الوصول إلى ‏منافذ ‏الدولة‎.‎

وأعفت الذين تلقوا التطعيم في بلدانهم باستخدام ‏اللقاحات ‏الموافق ‏عليها من قبل وزارة الصحة العامة في قطر ‏من الحجر ‏الصحي، ‏شريطة استكمال 14 يوماً من تلقي الجرعة ‏الثانية، ‏وتقديم بطاقة ‏أو شهادة تطعيم رسمية تثبت ذلك عند ‏الوصول إلى ‏قطر‎.‎

وأكدت الوزارة ضرورة خضوع الأطفال الذين لم يحصلوا على ‏التطعيم ‏في ‏حالة مصاحبتهم لوالديهم المستوفين لمعايير ‏التطعيم، ‏لإجراءات ‏الحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوع.‏

وأوضحت أن ‏الذين أصيبوا سابقًا بكوفيد-19 وتلقوا بعد ‏ذلك ‏جرعة ‏واحدة من اللقاح يتم إعفاؤهم من الحجر الصحي بعد ‏مرور ‏أسبوعين ‏من تلقي التطعيم، مع مراعاة وجوب تقديم ‏شهادة ‏التطعيم ‏المطلوبة وإجراء فحص‎ PCR ‎قبل الوصول ‏بـ72 ‏ساعة ‏على أن تكون نتيجة الفحص سلبية.