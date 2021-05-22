بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة حائل، النقيب طارق النصار، أن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتهم، لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ وعبارات مسيئة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأبان أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن بحائل أثناء أداء مهامهم والتعليق عليها بألفاظ مسيئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.