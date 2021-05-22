القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن بحائل أثناء أداء مهامهم والتعليق عليها بألفاظ مسيئة

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية والتعليق عليها بألفاظ مسيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة حائل، النقيب طارق النصار، أن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتهم، لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ وعبارات مسيئة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبان أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.