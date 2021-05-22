بلادي – الرياض :
أصدرت النيابة العامة، اليوم (السبت)، أمرا بالقبض على عدد من أشخاص قاموا بالاعتداء بشكل عنيف على شاب داخل أحد الصالات الرياضية.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من تداول محتوى معلوماتي يثبت قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمداً على شخص داخل مسبح أحد الصالات الرياضية بمدينة الرياض.
وأبانت أن النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما شمل ذلك مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أنها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأي صورة من صوره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الفيديو المتداول.. “النيابة” توجه بضبط المعتدين على شاب في أحد الصالات الرياضية بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.