بعد الفيديو المتداول.. “النيابة” توجه بضبط المعتدين على شاب في أحد الصالات الرياضية بالرياض

بلادي – الرياض :

أصدرت النيابة العامة، اليوم (السبت)، أمرا بالقبض على عدد من أشخاص قاموا بالاعتداء بشكل عنيف على شاب داخل أحد الصالات الرياضية.

وأوضحت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من تداول محتوى معلوماتي يثبت قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمداً على شخص داخل مسبح أحد الصالات الرياضية بمدينة الرياض.

وأبانت أن النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما شمل ذلك مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأي صورة من صوره.