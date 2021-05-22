‏”شؤون الأسرة”: 7 مؤشرات يجب متابعتها عند استخدام الأطفال ‏للإنترنت

بلادي – الرياض :
أكد مجلس شؤون الأسرة ضرورة مراقبة الأطفال عند استخدامهم للإنترنت، وخاصة عند ملاحظة تغيرات معينة تطرأ على الأطفال عند الجلوس على أجهزتهم الخاصة.
وأوضح المجلس أن من هذه المؤشرات، اختباء الطفل أثناء استخدام الأجهزة، أو الاتصال بالإنترنت لفترات طويلة، مع ملاحظة تلقي هدايا وألعاب مجانية من الغرباء.
وأشار إلى أنه من الملاحظات الجديرة بالمتابعة، إغلاق الأجهزة عند دخول أحد الوالدين للغرفة، وكذلك مشاركة الصور والبيانات الشخصية مع الغرباء، بالإضافة لظهور حالة من الانطوائية والبعد عن الحياة الطبيعية.
وبيّن المجلس أن 23.4% من الأطفال (5-9 سنوات)، و48.4% (10-14 سنة) ، و89.1% (15- 19 سنة)، و93.1% من الطلاب يستخدمون الإنترنت.
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