“الأرصاد”: تنبيهات بسحب ممطرة على بعض المناطق.. ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بأمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 صباحاً وتنتهي الساعة 8 مساءً.

وأبان أن أجزاء من مناطق، الرياض، والقصيم، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 6 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وأشار إلى أن محافظات أبوعريش، والحرث، والدائر، والريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب بمنطقة جازان، ومحافظات أبها، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب بمنطقة عسير، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.