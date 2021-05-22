بعد كورونا.. خبير تربوي: تعليق الدراسة أصبح من الماضي

بلادي – الرياض:
أكد الخبير التربوي، خالد الشهري، أن تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية صار جزءًا من الماضي، بعد نجاح تجربة التعليم عن بعد، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشار الشهري، وفقًا لـ “سبق”، إلى أنه مع إتقان تجربة التعليم عن بعد، أصبح التعليم يسير بسلاسة من خلال منصة مدرستي، وغيرها من الأدوات الأخرى المساعدة.
وتابع، أنه من المهم لفت نظر المسؤولين، إلى أن ما يقدم في التعليم عن بعد هو تعليم تقليدي، وأنه رغم ما يتوافر من أدوات تكنولوجية للتعليم عن بعد، فإنه لا يوجد تصميم لمحتوى مناسب لتلك الأدوات إلا في تجارب فردية.
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