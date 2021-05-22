جامعة الإمام محمد بن سعود للطلاب: التحصين شرط حضور اختبارات الفصل الدراسي الحالي

بلادي – الرياض: وجّهت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة لطلابها وطالباتها بأنه بدءاً من الفصل الدراسي الصيفي الحالي فإن حضور الجامعة وأداء الاختبار الفصلي والنهائي يتطلب التحصين من فيروس كورونا. وأوضحت أن التحصين يكون إما بالحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو مضي 14 يوماً من أخذ الجرعة الأولى، أو التحصين بالتعافي من الإصابة، وذلك عبر تطبيق توكلنا.

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