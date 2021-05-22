القبض على المعتدين على شاب في إحدى الصالات الرياضية بالرياض

بلادي – الرياض:
ألقت الجهات الأمنية اليوم (السبت) القبض على الأشخاص الذين ظهروا في فيديو يعتدون بشكل عنيف على شاب داخل إحدى الصالات الرياضية.
وأوضحت أنه تم التوصل إلى المتهمين، وهم 5 أشخاص من الجنسية السورية في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
وكان النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة، وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما شمل ذلك مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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