حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، وتمتد إلى الطائف.
وأوضح المركز أن السماء تكون غائمة جزئيا وتتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وتسجل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة بالمنطقة الشرقية، وتحديداً في الأحساء، وهي 45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.
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