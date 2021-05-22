“الأمن العام” يعلن بدء استقبال طلبات الحصول على تراخيص أندية التدريب على الرماية

بلادي – الرياض:
أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن بدء استقبال طلبات الحصول على الموافقة المبدئية لتراخيص أندية التدريب على الرماية.
وأوضحت، اليوم (السبت)، أن استقبال الطلبات سيكون اعتباراً من الاثنين المقبل، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية (أمن) ومن ثم اختيار خدمة تراخيص أندية الرماية.
يُذكر أن الأندية توفر تدريبا آمنا للمهتمين بهواية الرماية بالأسلحة النارية، يراعى فيه أعلى معايير السلامة.
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