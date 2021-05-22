شرطة جازان تضبط 109 نساء في تجمع مخالف بإحدى قاعات المناسبات في أحد المسارحة

بلادي – الرياض:

ضبطت شرطة منطقة جازان 109 نساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في منع تفشي ونقل فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد نايف حكمي، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت النساء واتخذت الإجراءات النظامية بحقهن، وطبقت العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع.