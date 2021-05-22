أمين الرياض يوجه رؤساء البلديات بالقيام بجولات لمعرفة احتياجات السكان ومعالجة ملاحظاتهم

بلادي – الرياض:
وجه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، جميع رؤساء البلديات بضرورة تنفيذ جولات ميدانية أسبوعية ضمن نطاقهم الإشرافي والرفع بتقارير عن نتائجها شهريًا.
ويهدف التوجيه لمعرفة احتياجات السكان ومعالجة ملحوظاتهم، وتحديد فرص التحسين داخل الأحياء السكنية، وتفقد كافة الأحياء وسير العمل في مشاريع المدينة.
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