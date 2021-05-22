“التعليم” تتيح غداً التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم عن إتاحة التقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1442هـ اعتباراً من يوم غد (الأحد) عند الـ 9 صباحا، وذلك ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية.

وأوضحت أن آليات إجراءات النقل هذا العام تتميز بتنفيذها على نظام فارس، وتزامن طلب النقل الداخلي مع الخارجي، وعدم الحاجة لتحديث البيانات وإنما تأكيدها فقط من طالبي النقل، إضافة إلى اعتماد الإقرار الإلكتروني و‏عدم الحاجة لطباعة استمارة النقل، وربط إجراءات النقل وكافة عملياته في نظام واحد.

وأكدت أن طلب النقل لشاغل الوظيفة التعليمية ينتهي بإعلان نتيجة إجراءات النقل لهذا العام، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح تجاه مَنْ يخالف ضوابط وسياسات أمن المعلومات وتجاوز الصلاحيات.

وأشارت إلى أنه في حال وجود بيانات غير صحيحة، فلها الحق في إلغاء عملية النقل، ومبينةً بأنه إذا تم إلغاء نقل شاغل الوظيفة التعليمية بعد تنفيذ الإجراءات لأي سبب فلا يلزم نقل الذي يليه في الترتيب حرصاً على استقرار العملية التعليمية.