طريقي مختلف …بقلم / ريم الديني

عليك أن تردد ذلك دائما

أن تَشُقُّ طريقاً خاصاً بك ، الطريق الذي لا تضيع فيه من ازدحام الناس أن لا تمش على طريق قد حفرة الكثيرون بأقدامهم، بأفكارهم ، بتعبهم… أنت لا ترضى بأن يأخذ أحد مجهودك إذاً كيف لك أن ترضى بالعبور في طريق جاهز؟! طريق قد عبر خلاله الكثيرون

هل يُعقل أن لا قيمة لك أو لافكرة لديك لكي تذهب بنفسك إلى طريق الاخرين؟

حاول أن ترى نفسك من أعماقها ، أن تقدس ذاتك ، أن ترفع من إمكانيات أفكارك ، أن ترقى باختلافك، أن تبحث عن أمل جديد

لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى مختلفين إذاً عليك أن تقدر ذلك الاختلف ، أن تختلف بذاتك، بقدراتك، بطريقك، بأفكارك، بكلامك، بتعاملك مع الآخرين، بعلاقاتك، عليك أن تمضى إلى الأمام فما من شئ سيمنعك من الوصل إلى هدفك ما دمت تعتمد على نفسك وتؤمن بها وتنظر أمامك

كن لا تقف هكذا تنتظر من يأتي ليشق لك طريقك بل ابدأ أنت …اتعب …اجتهد… قف واستمر جرب ولاحظ وتعلم وتغير سيأتي يوم وتضعف فيه لكن حتماً ستقف مجدداً وتكمل مع كل الظروف التي تحيط بك

ولاتُحبَط من أول ارتطام يحدث لك ، بل قف وأترك علامة إلارتطام على وجهك لكي تستمر بالنجاح ولتتذكر أنك تستحق الأفضل ما دمت حياً وتسعى دائماً أن يكون طريقك مختلف