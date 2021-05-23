” للسنة الثانية: حفل الدانة يستعد لتكريم متفوقات ومتميزات سيهات إلكترونياً ” 

دوت الخليج- ماجد السبع – سيهات

أقرت إدارة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية إقامة حفل الدانة تفوق وتميز في نسخته السادسة إلكترونياً.

ويأتي القرار للسنة الثانية على التوالي نظراً لما فرضته جائحة كورونا المتسجد من احترازات واجراءات هدفها الحفاظ على سلامة الدانات وأهاليهم.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شوقي المطرود أن الجمعية تعهدت على نفسها الاحتفاء بالتفوق والتميز لرفع سقف التنافس بين فتيات الوطن لتشجيعهن على أن يكن قائدات وملهمات للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة التي نطمح إلى أن نكون جميعاً جزء منها.

وأضاف المطرود أن ميزة الحفل الإلكتروني أنه سيكون متاحاً لمتابعة الجميع آباء وأمهات، مشيراً إلى أن التجهيزات والاستعدادات بدأت من قبل إدارة الحفل ليخرج بصورته المعتادة في أبهى صورة.

بدوره ذكر المشرف العام على الحفل الأستاذ حبيب محيف أن الإدارة العليا أقرت هذا العام تكريم المتفوقات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وكذلك فئتي التفوق الجامعي والتميز، مشيراً إلى أن آلية استقبال الوثائق سيتم الاعلان عنها قريباً جداً.

أما عن نسب التخرج التي سيتم تكريمها، فكما كل عام يتم مراجعة المعايير وفقاً لما تقتضيه الظروف، قائلا ” كل عام تقر اللجنة نسباً تتلاءم مع مستجدات المرحلة، وهدفنا هو رفع سقف التحدي للطالبات ليكن بمستوى رؤى المستقبل والوطن”، مضيفاً أن العام الحالي سيشهد تكريم خريجات الثانوية الحاصلات على نسب 98% – 99%-100%، فيما اعتمد للمتوسطة نسبتي 99% ,100% ، لافتاً إلى أن تفاصيل التكريم ستعلن تباعاً على وسائل التواصل الخاصة بالجمعية.

هذا وستكون دوت الخليج في الحدث وتنقل لكم أحداث الحفل وإذ تُبارك لبناتنا وعائلاتهم هذا التكريم