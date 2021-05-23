“الشؤون الإسلامية” توجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية للمساجد على رفع الأذان والإقامة فقط

بلادي – الرياض :

أصدر وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الأحد)، تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أنه يجب ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت بالمسجد، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

وأبانت أن تعميم الوزير استند إلى الأدلة الشرعية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) أو قال: (في الصلاة) رواه أحمد بإسناد صحيح، وعملاً بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار).

وأشارت إلى أن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه.

وأضافت أنه قد أفتى بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الدكتور صالح الفوزان، وغيرهم من أهل العلم.