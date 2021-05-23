“الشؤون الإسلامية” تنظم برامج صيفية للأئمة والمؤذنين والخطباء ومنسوبي المساجد

بلادي – الرياض :
ينظم معهد الأئمة والخطباء التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، غداً (الإثنين)،52 برنامجاً تدريبياً ضمن البرامج الصيفية الموجهة للأئمة والخطباء والمؤذنين، ومراقبي المساجد، في مختلف مناطق المملكة، وتستمر لمدة 3 أشهر.
وأوضح مدير المعهد عيسى كاملي، أن البرامج تهدف إلى بيان أهمية التوحيد وفضله، وبيان دور الخطيب في تعزيز الأمن الفكري، ودوره في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وكيفية إعداد الخطبة ومهارات الإلقاء، وبيان أحكام الإمامة في الصلاة في ضوء الكتاب والسنة، مع شرح حديث حذيفة بن اليمان في الفتن.
وأبان أن البرامج تهدف أيضاً إلى بيان فقه الأذان والإقامة، ومسؤولية المؤذن وشرح الأصول الستة، وبيان الأهمية الشرعية في دور المراقب والمراقبة ومهامهم الميدانية، حيث تستهدف 47.9 ألف إمام، و36.5 ألف مؤذن، و2.9 ألف مراقب ومراقبة.
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