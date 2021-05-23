تعيين المهندس “سعد الخلب” رئيساً تنفيذياً لبنك التصدير والاستيراد السعودي

بلادي – الرياض :

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي، تعيين سعد بن عبد العزيز الخلب رئيسًا تنفيذيًا للبنك، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 23 مايو 2021.

وكان الخلب يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للموانئ منذ يونيو 2018م، وشغل قبلها منصب نائب وزير النقل، كما شغل عدة مناصب قيادية في القطاع الخاص منها الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك السعودي البريطاني وفي مجموعة “إتش إس بي سي” وعدد من المصارف السعودية الرائدة، والتي حقق خلالها العديد من الإنجازات من رفع الكفاءة وخفض لتكاليف عمليات التشغيل والاستخدام الأفضل للموارد.

كما عمل في بداية مشواره العملي في عدد من الشركات المتخصصة مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة وشلمبرجير العالمية.

يشار إلى أن المهندس الخلب حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1992 ولديه خبرة تزيد على 25 عاماً، كما حضر أيضاً برنامج الإدارة المتقدمة من “إنسياد”.