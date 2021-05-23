لرفع كفاءة الطرق وحل الاختناقات المرورية.. “أمانة المدينة” تنفّذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق

بلادي – الرياض :

تواصل أمانة المدينة المنورة العمل على تنفيذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق ضمن مشروعات البنى التحتية الهادفة لرفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة.

وتشمل المشروعات توسعة وتنفيذ 7 جسور و3 أنفاق بإجمالي 6 آلاف متر طولياً، وكذلك تنفيذ نفق تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة، ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله، تنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف، وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع وادي العاقول.

وتتضمن الأعمال أيضا، توسعة جسر تقاطع طريق عمر بن الخطّاب مع وادي العزيزية، وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع طريق الأمير عبدالمجيد، وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله – المرحلة الأولى – وجسر تقاطع طريق عمر بن الخطّاب مع طريق الملك عبدالله، ونفق تقاطع طريق أبوبكر الصديق مع طريق الأمير عبدالمجيد، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله.

وأوضحت الأمانة أن نسبة الإنجاز في هذه المشروعات بلغت ما بين 21% و71%، فيما من المقرر اكتمال إنجاز بعض هذه المشروعات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث تسهم هذه المشروعات في حلّ الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين، وتسهيل انسيابية الحركة في شوارع المدينة المنورة.