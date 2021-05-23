“الداخلية”: تسجيل 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بكورونا خلال أسبوع

بلادي – الرياض : كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في جميع المناطق خلال أسبوع. وأوضحت أن أعلى المخالفات سُجلت في منطقة الرياض بواقع 8.7 ألف مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 5.2 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.1 ألف. وأضافت أن نجران شهدت أقل المخالفات لإجراءات كورونا بـ 176 تليها جازان بـ 287 وعسير بـ 400 مخالفة.

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