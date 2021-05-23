“الصحة”: نشهد ثباتًا يُبشر بالخير في منحنى الإصابات.. ولم نرصد “الفطر الأسود” بالمملكة

بلادي – الرياض :
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تشهد ثباتًا يُبشر بالخير في منحنى الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدًا أن 75% من الإصابات كانت في مناسبات اجتماعية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن علاقة “الفطر الأسود” بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض داخل المملكة.
وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها في المجتمع خلال الفترات الماضية، والاعتماد على تطبيق “صحتي” في الحصول على المعلومات الطبية.
ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل الوصول للمناعة المجتمعية المستهدفة.
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