أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة الـ 42 من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل افتراضياً الثلاثاء القادم

دوت الخليج – الدمام

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية تحتفل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الثلاثاء المقبل بتخريج ( ٧٠١٨ ) طالباً وطالبة ضمن الدفعة الثانية والاربعون من طلبة الجامعة افتراضيا عبر الاتصال المرئي .

و بهذه المناسبة قال معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، تحتفل الجامعة بتخرج كوكبة من طلبتها وتعيش هذه الأيام فرحتها الكبرى بمناسبة حفل التخرج السنوي الثاني والاربعون ، إنها ليلة استثنائية من ليالي البهجة والسرور تتشرف فيها الجامعة بصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية الذي يحرص -حفظه الله ورعاه- سنوياً بتشريف الجامعة في حفل التخرج، ويشارك الخريجين وأهاليهم فرحتهم بأبنائهم الذين جدوا واجتهدوا في طلب العلم، وهاهم اليوم يقطفون ثمار جدهم واجتهادهم ليساهموا في بناء هذا الوطن المعطاء ويشاركوا في تحقيق التنمية كل بدوره وحسب تخصصه.

وأكد الدكتور الربيش أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ورعاهما- تـُقدم دعماً سخياً لقطاع التعليم من أجل بناء جيل مبدع ومتميز في كافة المجالات، و الجميع يلمس هذا الدعم والاهتمام على أرض الواقع وأن الاستثمار الحقيقي إنما هو في الإنسان وأن التطور لن يكون إلا بتعليم متميز لكي يُخرج لنا جيل مبدع.

وهنأ عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله ال مريح الخريجين بمناسبة حصولهم على درجة البكالوريوس مؤكداً بأن هذه اللحظات من أجمل اللحظات التي يعيشها الخريج في حياته، و أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعمل بجهد دؤوب وعزم لا يفتر من أجل بناء الجيل القادم من شباب الوطن، والمساهمة في بناء النموذج الحضاري المشرق، ولذا تحرص الجامعة بقيادة رئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، في سبيل ذلك كل الحرص على استثمار مختلف الإمكانيات المتاحة، وتوفير كافة أوجه الدعم التي تمكن الطلبة من استثمار قدراتهم وطاقاتهم للحصول على العلوم والمعارف والمهارات اللازمة في العديد من التخصصات المطروحة، والتي تؤهلهم للبدء أو للترقي في حياتهم العملية وأخذ دورهم للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية.