“الشؤون الإسلامية” تُعيد افتتاح 30 مسجدًا في 5 مناطق

بلادي – الرياض:
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد)، إعادة افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق.
وأوضحت أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام، وصل إلى 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأشارت إلى أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها 14 مسجداً بمنطقة القصيم، و7 في منطقة الرياض، و5 في منطقة جازان، و3 في المنطقة الشرقية ومسجد في منطقة الباحة.
وشددت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
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