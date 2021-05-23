“متحدث الداخلية”: 10 آلاف ريال عقوبة التجمع العائلي المخالف للإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض:

استعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم (الأحد)، العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة، للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أنه تقرر فرض عقوبة تقدر بـ 10 آلاف ريال، وذلك قيمة مخالفة التجمع العائلي، و15 ألف ريال للتجمع غير العائلي، مشيرا إلى أنه سيتم فرض عقوبة تقدر بـ 40 ألف ريال قيمة مخالفة التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات وغيرها، و50 ألف ريال لأي تجمع من فئات العمال.

وأضاف أنه سيتم تطبيق عقوبة على كل شخص يحضر التجمعات المخالفة تقدر بـ 5 آلاف ريال، لافتا إلى أنه عند التكرار ستضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

وأشار إلى أنه ستطبق عقوبة تقدر بـ 10 آلاف ريال لكل من يدعو لأي تجمع من التجمعات المخالفة أو التسبب فيها، مبينا أنه عند التكرار تضاعف العقوبة المطبقة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

وأبان أن العقوبات تهدف إلى تطبيق التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية، التي تكون سببًا مباشراً في تفشي فيروس كورونا، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس وفقد السيطرة عليه.