نائب وزير “الموارد البشرية” يُوضح تفاصيل برنامج “نطاقات” المطور

بلادي – الرياض:

استعرض نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، اليوم الأحد، تفاصيل برنامج “نطاقات” المطور، والذي أطلقته الوزارة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد خلال حديثه لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أن التحديث الجديد يستهدف توطين 340 ألف وظيفة حتى عام 2025، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد القطاع الخاص في التخطيط بصورة جيدة في هذا الشأن.

وبشأن دمج النشاطات في برنامج “نطاقات”، قال نائب وزير الموارد البشرية، إنه تم تحليل الأنشطة الـ85 الموجودة في النسخة السابقة، ووجد أن هناك العديد من الأنشطة المتشابهة في نسب التوطين المفروضة لها، وبالتالي تم دمجها لتصبح 32 نشاطًا اقتصاديًا وتجاريًا.

وأبان أنه تم إلغاء الأحجام في التحديث الجديد لـ”نطاقات”، حيث أصبحت العلاقة طردية بين عدد العاملين في المنشأة ونسب التوطين بالوظائف، مؤكدًا أن “نطاقات في نسخته السابقة لم تكن نسب التوطين محفزة.